POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bondorf/B28: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Tödliche Verletzungen erlitt ein 66 Jahre alter Mini-Lenker, als er am Mittwoch (22.10.2025) gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 bei Bondorf in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 66-Jährige fuhr den bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst auf dem rechten der beiden Fahrtstreifen in Richtung Nagold. Anschließend wechselte er auf den linken Fahrtstreifen und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Industriegebiets "Am Römerfeld" auf die einspurig ausgebaute Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Mini-Lenker mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 57-Jährigen. Der Lkw-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der 66-Jährige kurz darauf.

Der 57 Jahre alte Lkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 40.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Aufräummaßnahmen musste die B 28 bis etwa 9.40 Uhr voll gesperrt werden, ehe zunächst ein Fahrstreifen und schließlich gegen 12.00 Uhr alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnten.

