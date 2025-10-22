PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (20.10.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (21.10.2025), 17:00 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Brennerstraße in Gerlingen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:17

    POL-LB: Weissach-Flacht: Unbekannter beschädigt Garagentor

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (21.10.2025) zwischen 07:45 Uhr und 12:15 Uhr in der Straße "Unterer Ettlesberg" in Flacht ein Garagentor. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:16

    POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (20.10.2025) zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schillerstraße in Kleinglattbach einen geparkten VW. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrerseite und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:36

    POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (20.10.2025) ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hauff- und Jägerstraße in Kornwestheim eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Verteilerkasten eines Telefondienstleisters und hinterließ einen Sachschaden in Höhe rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt fort. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren