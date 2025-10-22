Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (20.10.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (21.10.2025), 17:00 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Brennerstraße in Gerlingen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

