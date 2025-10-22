PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Unbekannter beschädigt Garagentor

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (21.10.2025) zwischen 07:45 Uhr und 12:15 Uhr in der Straße "Unterer Ettlesberg" in Flacht ein Garagentor. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

