Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.10.2025) ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hauff- und Jägerstraße in Kornwestheim eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Verteilerkasten eines Telefondienstleisters und hinterließ einen Sachschaden in Höhe rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell