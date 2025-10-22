Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit in einem weiteren Fall wegen Betrugs durch falsche Bankmitarbeitende. Am Montag (20.10.2025) gegen 13:20 Uhr erhielt ein 67 Jahre alter Benninger einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter seiner Bank. Der Mann gab vor, dass das Konto des 67-Jährigen durch Unbekannte "gehacked" wurde. Die Verfolgung einer digitalen Spur zu den Tätern sei nur durch eine weitere Überweisung möglich. Durch geschickte Gesprächsführung durch den Betrüger wurde anschließend eine Sofortüberweisung durch das Opfer durchgeführt, hierbei entstand dem Opfer ein Schaden von mehreren tausend Euro. Erst im Nachgang stellte der 67-Jährige den Betrug fest und verständigte die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell