Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Junge nach Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein elf Jahre alter Junge am Dienstag (21.07.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 14.10 Uhr in Kornwestheim-Pattonville in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, rannte der Elfjährige im Bereich eines Grünstreifens über die John.-F.-Kennedy-Allee, um diese zu überqueren. Dabei übersah er vermutlich den BMW einer 58-Jährigen, die die Straße entlangfuhr. In der Folge kollidierte der Junge mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell