Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht im Primelweg

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.10.2025) ereignete sich zwischen 07:35 Uhr und 13:30 Uhr im Primelweg in Leonberg eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten VW und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Anschließend machte er sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

