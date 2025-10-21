Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag (20.10.2025) zwischen 07:15 Uhr und 15:30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber eines Schulzentrums in der Lindenstraße in Großbottwar einen Audi beschädigte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Audi auf der Fahrerseite und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de bittet Zeugen, sich zu melden.

