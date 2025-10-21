Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Diebstahl von Pkw-Anhänger

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (18.10.2025) 10:00 Uhr und Montag (20.10.2025) 08:00 Uhr einen in der Gottlieb-Daimler-Straße in Weil im Schönbuch abgestellten Pkw-Anhänger der Marke Eder im Wert von rund 10.000 Euro. Der Anhänger stand am Straßenrand und war mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell