Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Langfinger bei Diebeshandlung im Zug gestört

Gera/Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Aufmerksamen Mitreisenden ist es zu verdanken, dass ein 45-jähriger Deutscher heute Morgen gegen 7:00 Uhr nicht bestohlen worden ist.

Der Mann war in einem Regionalzug von Gera nach Erfurt unterwegs. Während der Fahrt ist er eingeschlafen. Währenddessen versuchten zwei bisher Unbekannte an seine Tasche zu gelangen.

Doch weil Mitreisende die Tat beobachteten und der Mann wach geworden ist, mussten die beiden Langfinger ihren Versuch abbrechen und flüchteten unerkannt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen versuchtem Diebstahl. Nach den bis dato unbekannten Tätern wird gefahndet.

Dass die Mitreisenden hier nicht weggeschaut haben und auch für eine Befragung als Zeugen unmittelbar zur Verfügung standen, ist positiv hervorzuheben.

Einmal mehr muss die Bundespolizei dazu sensibilisieren, während des Bahnfahrens unbedingt die eigenen Gepäckstücke und Wertsachen im Auge zu behalten. Wie der aktuelle Sachverhalt zeigt, schafft Gelegenheit nicht nur sprichwörtlich Diebe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

