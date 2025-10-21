Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Montag (20.10.2025) gegen 20:15 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und der Stuttgarter Straße (Bundesstraße 27) in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 61-jährige VW-Lenkerin stand zunächst auf dem Linksabbiegestreifen der Bahnhofstraße an der roten Ampel um später auf die Stuttgarter Straße in Richtung Heilbronn abzubiegen. Rechts neben ihr stand zu diesem Zeitpunkt ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker mit einem dunklen Fahrzeug auf dem Rechtsabbiegestreifen. Nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete, bog die 61-jährige nach links ab. Zeitgleich fuhr auch der Unbekannte los und bog hierbei verbotswidrig ebenfalls nach links ab. Beim Abbiegevorgang streifte er mit seinem Fahrzeug den VW und verursache einen Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der Unbekannte unerlaubt in Richtung Heilbronn davon. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Kombi mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell