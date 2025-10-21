PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (20.10.2025) zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Sommerhalde" im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Unbekannten mutmaßlich ein Fenster im ersten Obergeschoss ein und gelangten so in die Wohnräume. Im Inneren durchsuchten die Täter das Wohnhaus und entwendeten aus einem Zimmer mehrere Schmuckstücke. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

