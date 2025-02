Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Erneuter Betrugsfall in der Grafschaft - Polizei warnt eindringlich vor Schockanrufen

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Trotz wiederholter Warnungen ist es am Montag erneut zu einem dreisten Betrug in der Grafschaft Bentheim gekommen. Ein 75-jähriger Mann fiel auf die perfide Masche eines sogenannten "Schockanrufs" herein und verlor Wertgegenstände im Wert von mehreren hunderttausend Euro.

In diesem Fall gab sich eine Anruferin als Tochter des Geschädigten aus und behauptete unter Tränen, ein Kind überfahren zu haben. Ein angeblicher Staatsanwalt übernahm das Gespräch und forderte eine hohe Geldsumme als Kaution, um eine angebliche Inhaftierung abzuwenden. In dem Glauben, seiner Tochter helfen zu müssen, übergab der Mann noch am selben Tag seine Wertgegenstände an eine unbekannte Person. Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, erneut eindringlich vor dieser Masche zu warnen:

- Misstrauen bewahren: Die Polizei oder Justiz fordert niemals Geld oder Wertsachen am Telefon.

- Nicht unter Druck setzen lassen: Täter nutzen gezielt Emotionen, um ihre Opfer zu schnellen Entscheidungen zu drängen.

- Rückruf bei Angehörigen: Unbedingt selbstständig die betroffene Person oder andere Familienmitglieder unter der bekannten Nummer anrufen.

- 110 wählen: Bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei informieren.

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugsmaschen aufzuklären. Bitte teilen Sie diese Informationen mit Ihrem Umfeld, um weitere Fälle zu verhindern.

Bei verdächtigen Anrufen: Bleiben Sie wachsam und informieren Sie umgehend die Polizei - die Forderung nach einer Kaution, so wie in diesem Fall, ist ein sicheres Zeichen für einen Betrugsversuch!

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell