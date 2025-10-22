Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannter entblößt sich vor Kindern - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Donnerstag, den 09.10.2025 in Schwieberdingen aufgefallen war.

Der Mann soll gegen 13.15 Uhr zunächst eine Gruppe Kinder im Alter zwischen sieben und acht Jahren angesprochen haben, als diese durch ein Waldstück südlich des Auenweges lief. Anschließend soll der etwa 50 Jahre alte Mann mit Glatze oder sehr kurzem Haar vor den Kindern sein Glied entblößt und dieses angefasst haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell