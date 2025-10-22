Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 67 Jahre alter Mann aus Bietigheim-Bissingen am Dienstag (21.10.2025) eine E-Mail über eine angebliche Steuerrückzahlung erhalten hatte, gab er zunächst gegenüber noch unbekannten Tätern seine Bankdaten preis. Kurz darauf erhielt der 67-Jährige einen Anruf eines angeblichen Service-Mitarbeiters seiner Bank, der ihn dazu aufforderte Überweisungen in Höhe von je mehreren Hundert Euro zu autorisieren. Erst, als noch weitere Geldzahlungen gefordert wurden, fiel der Betrug auf und der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

