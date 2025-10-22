Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Frau in Linienbus schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 55 Jahre alter Linienbus-Lenker wollte am Dienstag (21.10.2025), gegen 18.00 Uhr von einer Haltestelle im Bereich Lerchenstraße und Bühlenstraße in Holzgerlingen nach rechts in die Bühlenstraße abbiegen. Dabei streifte er einen nicht ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Seat. Als der Busfahrer die Kollision bemerkte, bremste er. Dabei fiel eine 55-jährige Mitfahrerin von ihrem Sitzplatz im Bus und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro belaufen.

