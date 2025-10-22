PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag (21.10.2025) zwischen 14:25 Uhr und 15:30 Uhr in einem Parkhaus in der Straße "Bronntor" in Herrenberg gegen einen geparkten Audi stieß. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weshalb das Polizeirevier Herrenberg nun nach Zeugen sucht. Hinweise werden unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

