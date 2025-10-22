PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.10.2025) zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schillerstraße in Kleinglattbach einen geparkten VW. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrerseite und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

