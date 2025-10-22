POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Sachbeschädigung an PKW
Ludwigsburg (ots)
Am Montag (20.10.2025) zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schillerstraße in Kleinglattbach einen geparkten VW. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrerseite und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.
