Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Seitentür auf
Gevelsberg (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwelmer Straße kam es zwischen dem 19.10.2025, 12:30 Uhr und dem 20.10.2025, 16:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in das Haus. Im Haus suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell