Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Seitentür auf

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwelmer Straße kam es zwischen dem 19.10.2025, 12:30 Uhr und dem 20.10.2025, 16:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in das Haus. Im Haus suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell