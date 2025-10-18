Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 96-jährige Frau stürzt im Wald in Nunkirchen

Nunkirchen (ots)

Am 18.10.2025, gegen 14:30 Uhr; kam eine 96-jährige Frau wohl mit ihrem Rollator im Wald nahe der Weiskircher Straße in Nunkirchen zu Fall. Als sie Passanten fanden und nach Hause ins Altenheim brachten berichtete sie, dass sie zuvor im Graben lag und ein Mann ihr aufhalf. Dieser hätte sie zuvor mit einem Pkw angefahren. Jedoch hatte sie keinerlei Verletzungen am Körper davongetragen und auch der Rollator war ohne jegliche Beschädigung. Es ist viel mehr davon auszugehen, dass sie selbst leicht stürzte. Zeugen zu dem Vorfall können sich gerne bei hiesiger Dienststelle melden, um der Frau Gewissheit zu verschaffen.

