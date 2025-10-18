PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 96-jährige Frau stürzt im Wald in Nunkirchen

Nunkirchen (ots)

Am 18.10.2025, gegen 14:30 Uhr; kam eine 96-jährige Frau wohl mit ihrem Rollator im Wald nahe der Weiskircher Straße in Nunkirchen zu Fall. Als sie Passanten fanden und nach Hause ins Altenheim brachten berichtete sie, dass sie zuvor im Graben lag und ein Mann ihr aufhalf. Dieser hätte sie zuvor mit einem Pkw angefahren. Jedoch hatte sie keinerlei Verletzungen am Körper davongetragen und auch der Rollator war ohne jegliche Beschädigung. Es ist viel mehr davon auszugehen, dass sie selbst leicht stürzte. Zeugen zu dem Vorfall können sich gerne bei hiesiger Dienststelle melden, um der Frau Gewissheit zu verschaffen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL-Kuhn-DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 22:04

    POL-Nordsaarland: A62 nach Verkehrsunfall für fast 2 Stunden gesperrt

    A62 FR Trier AS Nonnweiler-Otzenhausen (ots) - Am 15.10.2025, gegen 16:05 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw auf der A62 in Höhe AS Nonnweiler-Otzenhausen in FR Trier. Eine 19-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg fuhr mit ihrem Mazda 3 an der vorgenannten AS auf die Autobahn auf und lenkte bereits nach kurzer Strecke direkt vom ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 18:50

    POL-Nordsaarland: BMW in Böschung

    Wadern (ots) - Am 14.10.2025, um kurz nach 14:00 Uhr, kam es in Wadern zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang für die Insassen und auch für unbeteiligte Dritte. Ein erst wegen einer verbüßten Haftstrafe entlassener 45-Jähriger aus dem Landkreis Merzig-Wadern führte einen nicht zugelassenen, jedoch mit falschen Kennzeichen versehenen, 3er BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der stark mit Verkehr frequentierten Straße Am Hals, verlor die Kontrolle ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 19:33

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

    Wadern-Nunkirchen (ots) - Am Donnerstag, dem 09.10.2025, wurde ein weißer Skoda Oktavia in der Zeit von 17:10h bis 17:15h auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Wadern-Nunkirchen durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des linken Rücklichtes bzw. der Kofferraumklappe beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren