Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: A62 nach Verkehrsunfall für fast 2 Stunden gesperrt

A62 FR Trier AS Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am 15.10.2025, gegen 16:05 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw auf der A62 in Höhe AS Nonnweiler-Otzenhausen in FR Trier. Eine 19-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg fuhr mit ihrem Mazda 3 an der vorgenannten AS auf die Autobahn auf und lenkte bereits nach kurzer Strecke direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den äußerst linken Fahrstreifen, ohne offenbar auf den rückwärtigen, durchgehenden Verkehr zu achten. Hier fuhr ein Pkw, Audi A6, besetzt mit vier Personen aus dem Raum Trier, wobei der Fahrer noch versuchte dem plötzlich vor ihm auftauchenden Pkw auszuweichen. Es kommt trotzdem zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mazda überschlägt sich und landet hinter der Leitplanke. Am Audi riss vorne rechts der Reifen ab. Die Verursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es lagen keinerlei Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit vor. Zumindest ein Insasse des Audi wurde leicht verletzt. Für die Bergungs- und Räumungsarbeiten war die A62 für fast zwei Stunden in FR Trier vollgesperrt. Die Polizei und die FFW Otzenhausen und Nonnweiler waren vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell