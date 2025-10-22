PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Scheibe ein

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Eilper Höhe in Wetter kam es zwischen dem 18.10.2025, 18:00 Uhr und dem 20.10.2025, 12:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangt und so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023249166 2200 melden.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

