POL-EN: Hattingen: Täter brechen in Garage ein_ Heckenscheren gestohlen

Hattingen (ots)

Gartenwerkzeuge wurden bei einem Einbruch in eine Garage in der Bochumer Straße zwischen dem 17.10.2025, 16:00 Uhr und dem 20.10.2025, 07:20 Uhr gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster der Garage auf und verschafften sich so Zutritt. Sie suchten nach Wertgegenständen und entwendeten u.a. zwei Heckenscheren im mittleren vierstelligen Wert. Nach der Tat fürchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

In diesem Zusammenhang nochmal ein Hinweis zu Individualnummern: Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

