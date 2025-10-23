Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Büroräume_ Tresore mit Bargeld und Dokumenten gestohlen

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in ein Bürogebäude kam es zwischen dem 21.10.2025, 16:50 Uhr und dem 22.10.2025, 8:00 Uhr in der Kaiserstraße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Aktuell ist bekannt, dass zwei Tresore mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und Dokumente gestohlen wurden. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell