Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Tischlerei_ Werkzeuge gestohlen

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in eine Tischlerei in der Straße Vaerstenberg kam es zwischen dem 21.10.2025, 22:00 Uhr und dem 22.10.2025, 7:00 Uhr. Die Täter hebelten die Tür der Werkstatt auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie in Schränken nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Werkzeuge im mittleren dreistelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell