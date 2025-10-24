Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte_ Täter schlagen Scheibe ein

Wetter (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Oskar- Niemöller- Straße in Wetter kam es zwischen den 22. Oktober, 16:30 Uhr und dem 23. Oktober, 06:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über einen Zaun auf das Grundstück und schlugen dann eine Scheibe einer Tür ein. In die Räume der Kindertagesstätte gelangten sie jedoch nicht. Aus diesem Grund entfernten sie sich vom Tatort ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

