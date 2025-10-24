PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte_ Täter schlagen Scheibe ein

Wetter (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Oskar- Niemöller- Straße in Wetter kam es zwischen den 22. Oktober, 16:30 Uhr und dem 23. Oktober, 06:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über einen Zaun auf das Grundstück und schlugen dann eine Scheibe einer Tür ein. In die Räume der Kindertagesstätte gelangten sie jedoch nicht. Aus diesem Grund entfernten sie sich vom Tatort ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:03

    POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Täter stehlen Schmuck

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Sunderholzer Weg kam es zwischen dem 18.10.2025, 06:15 Uhr und dem 23.10.2025, 08:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:45

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Tischlerei_ Werkzeuge gestohlen

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in eine Tischlerei in der Straße Vaerstenberg kam es zwischen dem 21.10.2025, 22:00 Uhr und dem 22.10.2025, 7:00 Uhr. Die Täter hebelten die Tür der Werkstatt auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie in Schränken nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Werkzeuge im mittleren dreistelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:41

    POL-EN: Wetter: Einbruch in Büroräume_ Tresore mit Bargeld und Dokumenten gestohlen

    Wetter (ots) - Zu einem Einbruch in ein Bürogebäude kam es zwischen dem 21.10.2025, 16:50 Uhr und dem 22.10.2025, 8:00 Uhr in der Kaiserstraße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Aktuell ist bekannt, dass zwei Tresore mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren