Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Radfahrer stürzt- Vortest ergibt über 2 Promille

Hattingen (ots)

Stark alkoholisiert stürzte ein 43-jähriger Hattinger mit seinem Fahrrad am 23.10.2025 gegen 19:20 Uhr auf der Dahlhauser Straße. Nach ersten Erkenntnissen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Hinweise auf andere Unfallbeteiligte gab es nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Hattinger unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell