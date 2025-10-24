PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis: Absage der Präventionsveranstaltung am 25.10.2025 zum Thema Einbruchschutz im Zentralgebäude der Polizei

Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die angekündigte Präventionsveranstaltung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6128960) zum Thema Einbruchsschutz wird aufgrund zu geringer Anmeldungen für Samstag den 25.10.2025 abgesagt. Grundsätzlich sind weitere Veranstaltungen, ggf. in den einzelnen Kommunen aber bereits in Planung. Auch die Veranstaltung in unseren Zentralgebäude mit der Vorstellung einzelner mechanischer und elektronischer Vorrichtungen wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

