Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Öffentlichkeitsfahndung_ Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl gesucht.

Schwelm (ots)

Bei einem Diebstahl in einer Drogerie in der Untermauerstraße am 27.11.2024, gegen 11:55 Uhr wurden Waren im mittleren dreistelligen Wert gestohlen. Auch bei einem weiteren Diebstahl am 09.12.2024, gegen 13:10 Uhr entstanden Bilder vom augenscheinlich gleichen Täter. Während der Tat wurde er bei der Tathandlung durch eine Überwachungskamera erfasst.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/184246

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/184248

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02333-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell