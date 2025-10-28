PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrrad sichergestellt: Die Kripo sucht den Eigentümer

Kleve (ots)

Am Mittwoch (6. August 2025) wurde gegen 07:00 Uhr in Kleve "An der Spoy" das auf dem Bild zusehende Fahrrad sichergestellt. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte kein Eigentümer des Fahrrads ermittelt werden. Die Kripo wendet sich deshalb nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt die oder den Eigentümer oder kann weitere Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

