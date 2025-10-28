Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrrad sichergestellt: Die Kripo sucht den Eigentümer

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am Mittwoch (6. August 2025) wurde gegen 07:00 Uhr in Kleve "An der Spoy" das auf dem Bild zusehende Fahrrad sichergestellt. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte kein Eigentümer des Fahrrads ermittelt werden. Die Kripo wendet sich deshalb nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt die oder den Eigentümer oder kann weitere Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell