Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug und Urkundenfälschung: Wer kennt den Täter?

Goch (ots)

Am Freitag (27. Juni 2025) suchte ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger, in der Zeit von 09:40 Uhr und 09:50 Uhr, eine Apotheke an der Voßstraße in Goch auf. Dort löste der Tatverdächtige ein gefälschtes Rezept ein und erhielt ein Medikament, dessen Wert im mittleren vierstelligen Bereich liegt. Es besteht der Verdacht das der Tatverdächtigte, welcher bei der Tat videografiert wurde, dieses Medikament gewinnbringend an eine dritte Person weiterverkauft hat. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/184454

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell