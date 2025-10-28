Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nächster Termin der Seniorenkino-Reihe am 4. November 2025: Präventionsexperten beraten zum Thema Einbruchschutz

Kleve (ots)

Nach der erfolgreichen Premiere im Oktober findet am Dienstag, 4. November 2025, der nächste Termin der Seniorenkino-Reihe im Kino an der Tichelstraße statt. Vor der Filmvorführung informieren dieses Mal Präventionsexperten der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz: Wie kann man Heim und Hof - gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit - vor ungebetenen "Gästen" sichern?

Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. Im Anschluss an den Kurzvortrag der Polizei steht der Film mit dem passenden Titel "Wenn der Herbst naht", ein französisches Drama, auf dem Programm. Nach dem Film stehen die Präventionsexperten noch für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Der vom Kino erhobene Eintritt kostet 7,50 Euro.

Im Laufe der kommenden Monate werden dann weitere wichtige Präventionsthemen behandelt, darunter etwa Hinweise zur Verkehrssicherheit oder zum Umgang mit betrügerischen Anrufen. Die Veranstaltung ist bis zum März 2026 vorgeplant, die Termine fallen jeweils auf den ersten Dienstag im Monat und werden rechtzeitig angekündigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell