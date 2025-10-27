Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kollision im Kreuzungsbereich: Zwei Verkehrsteilnehmer verletzen sich schwer

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Sonntag (26. Oktober 2025) kam es gegen 18:45 Uhr im Kreuzungsbereich Umgehungsstraße (B9) / Aldekerker Landstraße (B9) / Heronger Straße / Daerweg in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit einem schwarzen Kia Ceed die Umgehungsstraße (B9) aus Fahrtrichtung Aldekerk kommend und missachtet dabei eine rote Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit einem schwarzen Ford Fiesta, in welchem sich ein 55-jähriger Mann aus Straelen befand, welcher vom Daerweg aus in die Kreuzung eingefahren war. Durch die Kollision wurde der schwarze Fiesta in den Ampelmast der Lichtzeichenanlage geschleudert, welcher dadurch beschädigt wurde. Die beiden männlichen Verkehrsteilnehmenden wurden aufgrund von schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, während die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden musste. Der Kreuzungsbereich war im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (pp)

