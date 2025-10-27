Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Abgestellter Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. Oktober 2025), 12:00 Uhr und Samstag (25. Oktober 2025), 08:45 Uhr kam es an der Kölner Straße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 63-jährige Halter eines grünes VW Van hatte das Fahrzeug in Fahrtrichtung Slousenweg abgestellt, wo es durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Heckklappe sowie der Fahrerseite beschädigt wurde. Aufgrund des entstandenen Schadens geht die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass die Beschädigungen durch einen Lkw oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug verursacht wurden. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

