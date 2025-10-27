Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gartenschuppen: Kripo sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (24. Oktober 2025) kam es gegen 20:32 Uhr am Herringsweg in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten die Tür eines Gartenschuppens, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell