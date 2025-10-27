PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gartenschuppen: Kripo sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (24. Oktober 2025) kam es gegen 20:32 Uhr am Herringsweg in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten die Tür eines Gartenschuppens, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 09:07

    POL-KLE: Kalkar - Fenster beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

    Kalkar-Altkalkar (ots) - Am Samstag (25. Oktober 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr 21:40 Uhr an der Kirchstraße in Kalkar zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses, drangen so in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 14:21

    POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

    Issum (ots) - Im Zeitraum von Samstag (18. Oktober 20205), 06:00 Uhr und Samstag (25. Oktober 2025), 15:48 Uhr kam es an der Mühlenstraße in Issum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen durch eine Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe der Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 13:43

    POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Kleve-Griethausen (ots) - Am Samstag, 25.10.2025 um 14:30 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Oraniendeich/Postdeich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Kradfahrer aus Emmerich am Rhein, fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Changkwang den Oraniendeich in Fahrtrichtung Kleve. Im Kreisverkehr Oraniendeich/Postdeich verlor er aus noch unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren