Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Freitag (24. Oktober 2025) kam es zwischen 06:20 Uhr und 14:30 Uhr am Pastoratsweg in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter grauer Citroen C4, im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite, beschädigt. Die Halterin des Fahrzeugs, eine 53-jährige Frau aus Kevelaer, informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

