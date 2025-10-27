PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Freitag (24. Oktober 2025) kam es zwischen 06:20 Uhr und 14:30 Uhr am Pastoratsweg in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter grauer Citroen C4, im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite, beschädigt. Die Halterin des Fahrzeugs, eine 53-jährige Frau aus Kevelaer, informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

  • 27.10.2025 – 11:52

    POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall bei Überholvorgang / LKW-Fahrer und weitere Zeugen gesucht

    Straelen-Auwel (ots) - Am Sonntag (26. Oktober 2025) ereignete sich auf der Maasstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Bei dem Überholvorgang von zwei PKW, die gleichzeitig einen vorausfahrenden LKW überholen wollten, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos. Alle Fahrzeuge waren in Richtung Kevelaerer Straße ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:49

    POL-KLE: Kerken - Abgestellter Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Kerken-Nieukerk (ots) - Im Zeitraum von Freitag (24. Oktober 2025), 12:00 Uhr und Samstag (25. Oktober 2025), 08:45 Uhr kam es an der Kölner Straße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 63-jährige Halter eines grünes VW Van hatte das Fahrzeug in Fahrtrichtung Slousenweg abgestellt, wo es durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Heckklappe ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:15

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 43. Kw (20. bis 26. Oktober 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei ...

    mehr
