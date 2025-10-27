PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall bei Überholvorgang
LKW-Fahrer und weitere Zeugen gesucht

Straelen-Auwel (ots)

Am Sonntag (26. Oktober 2025) ereignete sich auf der Maasstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Bei dem Überholvorgang von zwei PKW, die gleichzeitig einen vorausfahrenden LKW überholen wollten, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos. Alle Fahrzeuge waren in Richtung Kevelaerer Straße unterwegs. Bei den PKW handelt es sich um einen blauen Audi Kombi, der zunächst an erster Stelle hinter dem LKW fuhr, und um einen grauen Hyundai Kona, der an zweiter Stelle fuhr. Bei dem den Unfall während des Überholvorgangs entstand Sachschaden an beiden Autos.

Da die jeweiligen Fahrer der PKW den Unfallhergang jedoch unterschiedlich schildern, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des überholten LKW wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:49

    POL-KLE: Kerken - Abgestellter Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Kerken-Nieukerk (ots) - Im Zeitraum von Freitag (24. Oktober 2025), 12:00 Uhr und Samstag (25. Oktober 2025), 08:45 Uhr kam es an der Kölner Straße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 63-jährige Halter eines grünes VW Van hatte das Fahrzeug in Fahrtrichtung Slousenweg abgestellt, wo es durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Heckklappe ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:15

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 43. Kw (20. bis 26. Oktober 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:08

    POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gartenschuppen: Kripo sucht Zeugen

    Geldern-Veert (ots) - Am Freitag (24. Oktober 2025) kam es gegen 20:32 Uhr am Herringsweg in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten die Tür eines Gartenschuppens, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren