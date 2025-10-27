Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall bei Überholvorgang

LKW-Fahrer und weitere Zeugen gesucht

Straelen-Auwel (ots)

Am Sonntag (26. Oktober 2025) ereignete sich auf der Maasstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Bei dem Überholvorgang von zwei PKW, die gleichzeitig einen vorausfahrenden LKW überholen wollten, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos. Alle Fahrzeuge waren in Richtung Kevelaerer Straße unterwegs. Bei den PKW handelt es sich um einen blauen Audi Kombi, der zunächst an erster Stelle hinter dem LKW fuhr, und um einen grauen Hyundai Kona, der an zweiter Stelle fuhr. Bei dem den Unfall während des Überholvorgangs entstand Sachschaden an beiden Autos.

Da die jeweiligen Fahrer der PKW den Unfallhergang jedoch unterschiedlich schildern, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des überholten LKW wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell