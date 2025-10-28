Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Werkzeuge aus Baustellencontainern entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. Oktober 2025), 15:00 Uhr und Montag (27. Oktober 2025), 06:30 Uhr kam es an der Hoffmannallee in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Schlösser an zwei Baustellencontainern und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge (eine genauere Benennung der entwendeten Werkzeuge ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich).

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

