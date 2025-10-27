PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Bargeld entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen nach Einbruch in Bürogebäude auf

Rheurdt-Lind (ots)

Im Zeitraum von Samstag (25. Oktober 2025), 21:00 Uhr und Sonntag (26. Oktober 2025), 05:50 Uhr kam es an der Straße "Lind" in Rheurdt zu einem Einbruch. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster eines Bürogebäudes beschädigt, welches die Täter nutzten um die Räumlichkeiten zu betreten. Im Gebäude wurden durch die Täter mehrere Türen beschädigt, Räume durchsucht und ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kripo Geldern sucht zu diesem Sachverhalt Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 14:54

    POL-KLE: Kevelaer - Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kevelaer-Winnekendonk (ots) - Am Freitag (24. Oktober 2025) kam es zwischen 06:20 Uhr und 14:30 Uhr am Pastoratsweg in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter grauer Citroen C4, im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite, beschädigt. Die Halterin des Fahrzeugs, eine 53-jährige Frau aus ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:52

    POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall bei Überholvorgang / LKW-Fahrer und weitere Zeugen gesucht

    Straelen-Auwel (ots) - Am Sonntag (26. Oktober 2025) ereignete sich auf der Maasstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Bei dem Überholvorgang von zwei PKW, die gleichzeitig einen vorausfahrenden LKW überholen wollten, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos. Alle Fahrzeuge waren in Richtung Kevelaerer Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren