Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Bargeld entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen nach Einbruch in Bürogebäude auf

Rheurdt-Lind (ots)

Im Zeitraum von Samstag (25. Oktober 2025), 21:00 Uhr und Sonntag (26. Oktober 2025), 05:50 Uhr kam es an der Straße "Lind" in Rheurdt zu einem Einbruch. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster eines Bürogebäudes beschädigt, welches die Täter nutzten um die Räumlichkeiten zu betreten. Im Gebäude wurden durch die Täter mehrere Türen beschädigt, Räume durchsucht und ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kripo Geldern sucht zu diesem Sachverhalt Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell