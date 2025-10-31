Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Unfall mit Streifenwagen_ Zwei Kräfte der Polizei schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Am 31.10.2025 ereignete sich gegen 01:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei in Ennepetal. Im Rahmen einer Einsatzfahrt wegen Eigentumskriminalität befuhren eine 26-jährige Polizeibeamtin und ein 35-jähriger Polizeibeamter die Kölner Straße in Fahrtrichtung Schwelm. Sonder- und Wegerechte wurden während der Fahrt in Anspruch genommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Streifenwagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Hauszufahrt mit einem Geländer und der Böschung. Durch die Kollision überschlug sich der Streifenwagen und blieb auf dem Dach liegen. Beide wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Streifenwagen wurde erheblich beschädigt. Zur Unfallaufnahme kam ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen. Die Ursache des Unfall ist derzeit Bestand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell