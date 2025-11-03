Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Neue Bezirksdienstbeamtin für Altenvoerde und Milspe

Ennepetal (ots)

Polizeihauptkommissarin Melanie Fronzeck macht seit diesem Jahr den Bezirksdienst in Ennepetal komplett. Die 47-jährige Beamtin ist seit 2007 bei der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises und hat in ihren fast 20 Jahren hier einige umfassende Erfahrungen sammeln können. Wie jeder Polizeibeamter und jede Polizeibeamtin war sie zuerst im Wach- und Wechseldienst im Südkreis eingesetzt. Danach ging es für sie ein Jahr zur Leitstelle, bevor sie in die Direktion Kriminalität wechselte. Nach ihrer Zeit im Kriminalkommissariat wechselte sie dieses Jahr zum Bezirksdienst nach Ennepetal. Hier ist sie für die Bereiche Milspe und Altenvoerde zuständig. Neben PHK Stefan Westermann und PHK Jörg Dröge ist sie damit die Dritte im Bunde und für die Bürgerinnen und Bürger in Ennepetal da.

