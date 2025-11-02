Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal - Alleinunfall auf der L699
Ennepetal (ots)
Am 01.11.2025, gegen 06.00 Uhr, befuhr der 19-jährige Breckerfelder mit seinem Pkw die L699 in Fahrtrichtung Breckerfeld. Auf Höhe Schöntal 1 verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw und der Leitplanke. Dabei verletzte sich der Breckerfelder leicht und wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.
