Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter suchen nach Wertgegenständen

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße kam es zwischen dem 31.10.2025, 14:00 Uhr und dem 02.11.2025, 20:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Balkonfenster gewaltsam auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

