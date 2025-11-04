Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad_ Kradfahrer wird leicht verletzt

Wetter (ots)

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 03.11.2025 gegen 8:10 Uhr auf der Vogelsanger Straße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 40-jährige aus Hagen mit ihrem PKW der Marke Mazda von der Haltestelle Georg-Müller- Straße auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Volmarstein zu fahren. Dabei übersah sie den 16-jährigen Hagener, der mit dem Motorrad Peugeot in Fahrtrichtung Volmarstein unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

