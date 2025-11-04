Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Täter brechen durch Küchenfenster ein

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Boellingweg kam es am 3. November zwischen 16:15 Uhr und 19:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell