PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Täter brechen durch Küchenfenster ein

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Boellingweg kam es am 3. November zwischen 16:15 Uhr und 19:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:57

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter stehlen Tresor und Bargeld

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer- Straße kam es zwischen dem 30.10.2025, 16:00 Uhr und dem 03.11.2025, 13:00 Uhr. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten einen Tresor. Zusätzlich wurde Bargeld im niedrigen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:24

    POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter suchen nach Wertgegenständen

    Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße kam es zwischen dem 31.10.2025, 14:00 Uhr und dem 02.11.2025, 20:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Balkonfenster gewaltsam auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:45

    POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter entwenden Schmuck

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Mühlenstraße kam es am 31.10.2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr. Unbekannte Täter öffneten ein Fenster und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Schränke und Schubladen wurden dazu durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im mittleren dreistelligen Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren