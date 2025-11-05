Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Ennepe-Ruhr-Kreis: Dunkle Jahreszeit_ Polizei bietet Veranstaltung zum Thema Einbruchschutz an

Herdecke/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist bedauerlicherweise ein Anstieg der Wohnungseinbrüche , wie auch in Herdecke, festzustellen. Im Rahmen der Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdelikten liegt ein besonderer Fokus auf der Präventionsarbeit in der hiesigen Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises. Um einen Überblick in vorbeugende Maßnahmen zu erlangen, bietet die Kriminalprävention der Polizei dazu einen öffentlichen Vortrag für alle Bürgerinnen und Bürger an. Es werden u.a. Sicherungsmaßnahmen und Verhaltenshinweise aufgezeigt. Auch Informationsmaterial zu diesem Thema liegt bereit. Die Veranstaltung findet am 20.11.2025 um 18:00 Uhr in der Aula der Werner-Richard-Schule, Am Sonnenstein 4 in Herdecke, statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell