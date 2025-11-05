Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Scheibe ein
Wetter (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße kam es am 04.11.2025 in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19:15 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Wenn Sie dazu Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell