LPI-SHL: Brand einer Halle
Schleusingen (ots)
Sonntagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Halle im Haardtweg in Schleusingen. Das Feuer breitete sich schnell in der kompletten Halle aus und konnte letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell