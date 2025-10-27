LPI-SHL: Brand einer Halle

Veilsdorf (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 63-jährige Autofahrerin in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach rechts von der Bundesstraße zwischen Heßberg und Kloster Veilsdorf ab. Sie stieß gegen eine Leitplanke und beschädigte auf einer Weide zwei Betonpfosten sowie einen Maschendrahtzaun. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro. Der Rettungswagen brachte die Frau verletzt ins ...

