LPI-SHL: Kellerabteile aufgebrochen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagabend, 20:45 Uhr, bis Samstagmorgen, 06:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mindestens zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Marienweg in Schmalkalden. Aus einem Abteil entwendeten die Unbekannten ein blaues Pedelec sowie Bier und Wein im Gesamtwert von fast 4.000 Euro. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0277898/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

