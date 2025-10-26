Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht im Straßenverkehr

Meiningen (ots)

In der Nacht zum 26.10.2025 fiel den Beamten der Polizei Schmalkalden-Meiningen gegen 01:40 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Bernhardstraße in Meiningen auf. Dieses wurde gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergaben sich Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des 22-jährige Fahrzeugführers. Deshalb wurde mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Rauschmittel reagierte. Der junge Mann wurde anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

