PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht im Straßenverkehr

Meiningen (ots)

In der Nacht zum 26.10.2025 fiel den Beamten der Polizei Schmalkalden-Meiningen gegen 01:40 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Bernhardstraße in Meiningen auf. Dieses wurde gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergaben sich Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des 22-jährige Fahrzeugführers. Deshalb wurde mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Rauschmittel reagierte. Der junge Mann wurde anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:00

    LPI-SHL: Fahrzeug gestohlen und in Brand gesetzt

    Vachdorf (ots) - Am Samstagsmorgen, den 25.10.2025, bemerkte eine aufmerksame Spaziergängerin ein qualmendes Fahrzeug am Radweg zwischen Vachdorf und Obermaßfeld-Grimmentahl. Sie informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Transporter in der Nacht vom 24. auf den 25.10.2025 aus einer gewerblichen Betriebshalle entwendet wurde. Werkzeuge, welche sich in dem Transporter ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:00

    LPI-SHL: Übersehen und verletzt / Fahrzeugführerin kollidiert mit E-Bike

    Meiningen (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsereich der Charlottenstraße und Leipziger Straße in Meiningen. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah einen 53-jährigen Radfahrer, welcher mit seinem E-Bike die Straße auf dem Radweg überqueren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:22

    LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

    Suhl (ots) - Am frühen Morgen des 25.10.2025 wurde ein 31-jähriger Führer eines Pkw in der Würzburger Straße in Suhl von einer Streife kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann wurde ins Klinikum Suhl verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem war der 31-jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren